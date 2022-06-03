Aziz 'Aziz Payidar' öldü mü, diziden mi çıkacak? Aziz ölüyor mu? Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? Murat Yıldırım Aziz dizisinden çıkıyor mu? - Haberler

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon, dram, ve tarihi türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz 'Aziz Payidar' öldü mü, diziden mi çıkacak? Aziz ölüyor mu? Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak? Aziz Aziz ölecek mi?

AZİZ 'AZİZ' ÖLÜYOR MU, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Aziz'in yayınlanan sezon finali fragmanında Azi Payidar'ın boynuna ip geçiriliyor ve altındaki iskemlesi itiliyor. Bunun ardından izleyiciler Aziz ölecek mi, diziden mi çıkacak merak etmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Aziz dizisinin başrolü Aziz Payidar ölecek mi, Murat Yıldırım diziden mi ayrılacak henüz bilinmiyor.

AZİZ 'AZİZ PAYİDAR' KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Aziz dizisinde Aziz Payidar karakterini "Murat Yıldırım" canlandırmaktadır.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım (d. 13 Nisan 1979, Konya), Türk oyuncu ve sunucudur.

Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.

Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.

2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterini oynadı.

2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı.

2016 yılında Meryem Uzerli ile birlikte Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı.

2015-2016 yıllarında Kocan Kadar Konuş film serisinde başrol oynadı.

AZİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Aziz Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Pierre'in Aziz'i suçlu ilan ettiği tanıtımda tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oluyor. İdam edilmek üzere İdare Binası'nın önüne getirilen Aziz'in "Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!" sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz'e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya'nın geleceği ne olacak? Sezon finalinde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

AZİZ OYUNCU KADROSU

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar.Biricik aşkı Dilruba'nın Adem'le zorla evlendiğinden habersiz Aziz Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Paşazadeoğlu (Damla Sönmez)-Paşazade torunu.Aziz'in biricik aşkı.Aziz ortadan kaybolduğunda hayatına son vermeye çalışmış ama kurtarılmış.Ailesinin baskısıyla sevmediği Adem Payidar'la nişanlanmış.Aziz döndükten sonra Aziz'in hayatı ile tehdit edilip fedakarlık yaparak sevmediği Adem Payidar'la zorla evlendirilmiş.Kocası ve kocasının ailesi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalmış.Buna rağmen biricik aşkı Aziz'e hep yardım etmiş.Kapatıldığı kafesten kurtulmaya çalışmış ama gördüğü vefasızlıklar yüzünden daha fazla dayanamayıp kurtuluşu uzaklara gitmekte bulmuş.

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı.Çocukluktan beri platonik aşık olduğu Aziz ile tanışmış.Dilruba'nın tehditle Adem'le evlenmesinden sonra gerçekleri gizleyerek Aziz ile evlenmeyi başarmıştır.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında Dilruba'yı Aziz'in hayatıyla tehdit ederek onunla zorla evlenmiştir.Evliliyi süresince Dilruba'ya şiddet göstermiştir.

Haberler.com - Gündem