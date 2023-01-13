Aziz Alper Biten kimdir? Aziz Alper Biten kaç yaşında, nereli? Aziz Alper Biten hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aziz Alper Biten hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aziz Alper Biten'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aziz Alper Biten kimdir? Aziz Alper Biten kaç yaşında, nereli? Aziz Alper Biten hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aziz Alper Biten hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aziz Alper Biten'in hayatını araştırıyor. Peki, Aziz Alper Biten kimdir? Aziz Alper Biten kaç yaşında, nereli? Aziz Alper Biten hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
AZİZ ALPER BİTEN KİMDİR?
1982 yılı Diyarbakır doğumlu olan Dr. Aziz Alper Biten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Sağlık Bakanlığının personel istihdamı, planlaması ve atamalarına ilişkin yenilikçi projelere imza atmış, Dünya Sağlık Örgütüyle proje çalışmalarında bulunmuştur.
"Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı" basılı yayınına katkıda bulunmuş, "Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu" basılı yayınında denetleyici olarak görev almıştır.
Dr. Aziz Alper Biten sırasıyla; Sorumlu Hekimlik, Sağlık Grup Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Koordinatörlük, Bakan Yardımcılığı Danışmanlığı ,İnsan Kaynakları Planlama ve Kura İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanı Danışmanlığı görevlerinde çalışmıştır.
İleri seviye İngilizce, orta seviye Arapça bilmektedir.