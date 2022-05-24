Aziz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz 27. bölüm fragmanı izle! Aziz yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 27. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aziz konusu nedir? Aziz 27. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 26. Bölümünde; Pierre'in almış olduğu darbe onun Hatay'daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay'dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan'ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür.

Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Kenan'ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre'in harekete geçmesine ve Aziz'e tuzak kurmasına neden olur.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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