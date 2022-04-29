Aziz 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz 23. bölüm fragmanı izle! Aziz yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Aziz yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aziz dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aziz konusu nedir? Aziz 23. Fragmanı nasıl izlenir! Aziz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AZIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 22. Bölümünde; Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır. Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır. Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 23. Bölüm 2. Fragman yayında. Aziz, Efnan'a birlikte yeni bir hayat teklif ederken, iki aşığın görüntüleri içleri ısıtıyor. Hatice ananın, "Davası insanın alın yazısıdır. İstese de değiştiremez!" sözleri dikkat çekerken; Ankara'nın adamı Feridun, Aziz'in harekete geçmesini istiyor. Aziz'in neler yapacağının heyecan yarattığı tanıtımda kaçırılan kişinin Pierre'le bağlantısı merak uyandırıyor. Efnan, duyduklarından sonra Dilruba'dan hesap sorarken; torununun yaşadığını öğrenen Galip, Dilruba ile karşı karşıya geliyor.

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