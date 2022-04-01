Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 21. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz 21. bölüm fragmanı çıkmadı.

AZİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 20. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Dilruba'nın Adem'den boşanacağını Aziz'e söylediği tanıtımda Azime'nin "Onların huzursuzluğu sizin evliliğinizi bozuyor!" sözleri üzerine Efnan'ın tedirginliği gözlerden kaçmıyor. Adem'in Dilruba'ya kötü davranmasına kayıtsız kalamayan Aziz, duruma müdahale ederek Adem'i evden atıyor. Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir adım atarak Antakya'ya halı dokuma makinesi getirirken Aziz'in "Bu makine bu şehrin sonu olur!" sözleri gerilimi artırıyor. Pierre, Efnan'ın kaybettiği yüzüğü Aziz'in gözü önünde kendisine göstererek Aziz ile Efnan ilişkisini altüst edecek bir hamle yapıyor. Efnan'ın yüzüğünü Pierre'de gören Aziz büyük bir şok yaşarken vereceği tepki şimdiden merak konusu oluyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 19. Bölümünde; Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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