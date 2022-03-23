Aziz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!
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Show Tv de yayınlanan Aziz dizi 19. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler araştırma yapıyor. Aziz dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv de yayınlanıyor.
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AZİZ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
Aziz dizisi Hatay'da geçmektedir. Fransız ve Türk döneminde geçer. Bir dönem dizisi olan Aziz son bölümde yaşananlar seyirciye büyük şoka uğrattı. Aziz sınırdaki çatışmalarda ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya şahit olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar.
Murat Yıldırım : Aziz Payidar
Damla Sönmez : Dilruba
Simay Barlas : Efnan
Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar
Fırat Tanış : Delege Pierre
Güven Murat Akpınar : Adem Payidar
Eren Hacısalihoğlu : Kenan
Füsun Demirel : Nigar Payidar
Meral Çetinkaya : Hatice Ana
Suzan Kardeş : Azime
Ayten Soykök : Handan
ElifSönmez : Maksude Payidar
Baran Akbulut : Mustafa
Cenan Çamyurdu : Cemal
Haydar Köyel : Selahattin
Berkay Akın : Aslan