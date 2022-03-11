Aziz 17. yeni bölüm ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? Aziz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 16. Bölümünde; Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer. Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 17. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efnan tutuklanıp cezaevine girince Aziz büyük bir yıkım yaşıyor. Gözü yaşlı çiftin yeniden nasıl bir araya geleceği merak konusu olurken Aziz'in mahkemede Pierre'e karşı "Sizin öyle dilediğiniz gibi at koşturup zulüm edeceğiniz günlerin bittiğini haber veriyorum." sözleriyle rest çekmesi gerilimi artırıyor. Pierre, Aziz'den ayrılıp kendi himayesine girmesi için Efnan'a şoke eden bir teklif sunarken Aziz'in öfkeden deliye döndüğü anlar dikkat çekiyor.

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