Aziz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi yeni bölüm fragmanı izle!

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AZİZ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show Tv de yayınlanan Aziz dizi 17. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler araştırma yapıyor. Aziz dizisi her Cuma saat 20:00'da Show Tv de yayınlanıyor.

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AZİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Aziz disi Hatay'da geçmektedir. Fransız ve Türk döneminde geçer. Bir dönem dizisi olan Aziz son bölümde yaşananlar seyirciye büyük şoka uğrattı. Aziz sınırdaki çatışmalarda ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya şahit olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar.

AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım : Aziz Payidar

Damla Sönmez : Dilruba

Simay Barlas : Efnan

Ahmet Mümtaz Taylan : Galip Payidar

Fırat Tanış : Delege Pierre

Güven Murat Akpınar : Adem Payidar

Eren Hacısalihoğlu : Kenan

Füsun Demirel : Nigar Payidar

Meral Çetinkaya : Hatice Ana

Suzan Kardeş : Azime

Ayten Soykök : Handan

ElifSönmez : Maksude Payidar

Baran Akbulut : Mustafa

Cenan Çamyurdu : Cemal

Haydar Köyel : Selahattin

Berkay Akın : Aslan

AZİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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