Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı. Bu gelişmenin ardından Azez neresi? Azez nerede, hangi ülkede? merak edildi.

Azez nerede? Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı. Bu gelişmenin ardından Azez neresi? Azez nerede, hangi ülkede? merak edildi. İşte detaylar...

AZEZ NEREDE?

Azez, Halep İli'ne bağlı bir yerleşim yeri. Şehirde yoğun olarak Sünni müslüman olan Araplar, Kürtler ve Türkmenler yaşamaktadır. Kent merkezi 50 bin, köyleriyle 100.000'e yakın nüfusu vardır. Suriye Geçici Hükümeti'nin de facto başkentidir.

AZEZ'DE NE OLDU?

Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Çirkin saldırının görüntüleri ise kameraya yansıdı. Öte yandan skandal olayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Esad ile diyalog açıklamasının ardından yaşanması dikkat çekti.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Suriyeliler, Ankara-Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş(!) Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir." açıklamasını yaptı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI SONRASI YAŞANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan dün Suriye Devlet Başkanı Esad ile Türkiye arasında bir diyalog olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi" dedi. Bazı kaynaklar Türk bayrağına karşı yapılan çirkin hareketin, Çavuşoğlu'nun açıklamalarına karşı bir tepki olabileceğini öne sürdü.