Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Büyük tepkiye neden olan olay sonrası Azez'de ne oldu? Türk Bayrağı yakma olayı nerede oldu, merak edildi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez kentinde Türkiye karşıtı gösteriler başladı. Dün akşam çekildiği iddia edilen görüntülerde öfkeli bir grubun Türk bayrağını yaktığı anlar yer aldı. Peki, Türk Bayrağı yakma olayı nerede oldu? Azez'de ne oldu?

AZEZ'DE NE OLDU?

Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı. Çirkin saldırının görüntüleri ise kameraya yansıdı.

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından onlarca kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Suriyeliler, Ankara-Şam görüşmesini protesto etmek için Suriye ve Türkiye'de olay çıkardılar. Türk dış politikasının nasıl olacağına karar vereceklermiş(!) Zafer Partisi'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sığınmacılar Türkiye için tehdittir." açıklamasını yaptı.