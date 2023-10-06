Başarılı sanatçı Azerin'in kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isim hakkında merak edilenler arama motolarında Azerin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Azerin şarkıları nedir? soruları ile araştırıldı. Azerin hakkındaki detaylar haberimizde.

AZERİN KİMDİR?

Azerin (d. 9 Mayıs 1971, Bakü), Azeri bir ses sanatçısıdır. 5 yaşındayken Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda solist olarak çocuk şarkıları söylemeye başlayan Azerin, 9 yaşında dünyaca ünlü Cücelerim Dans ve Müzik Topluluğu'nun, 15 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda Menekşe Korosu'nun solisti oldu. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Azerin; başta İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça ve bazı Balkan dilleri olmak üzere birçok dilde şarkı söylemektedir.

Azerin, 2006 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, "Azerbaycan Devlet Sanatçısı" unvanı ile onurlandırıldı. 1990 yılından beri birçok ülkede programlar, festivaller ve konserlerde sahne alan Azerin, yaptığı televizyon programları ile sesini tüm dünyaya duyurdu. 2009 yılından itibaren TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarında programlar hazırlayıp sundu. 2015 yılında yayınlanan "Yüreklerde Biriz" sanatçının Türkiye'de çıkardığı ilk albümüdür.Yüreklerde Biriz albümünde yer alan Çırpınırdın Karadeniz eserine yapılan remix, hem YouTube'da hem diğer dijital platformlarda en çok izlenen ve dinlenenler arasında yer alıyor. 15 Temmuz ile ilgili yaptığı, "Onbeş Temmuz Gecesi" eseriyle birçok programa katıldı ve ulusal basında geniş biçimde yer aldı. Asker Duası eseri ile hem Azerbaycan ordusuna hem Türkiye'nin sınır boylarındaki ve yurt dışı operasyonlarındaki askerlerine moral desteği verdi.Savaşçı dizisinin bir bölümünde yer alan Azerin, oyunculuk konusundaki yeteneği ile de dikkat çekti.

Azerin

AZERİN ŞARKILARI NEDİR?

Albümleri

"Azerin 1" 2001

"Çırpınırdın Karadeniz" 2003

"Azerin 2" 2006

"Yüreklerde biriz" 2015

Devlet Sanatçısı

2006 yılında "?m?kdar Artist"

2015 yılında "Xalq Artisti"

Televizyon programı deneyimi

TRT Avaz kanalında "Antalya'da Yaz Akşamı" adlı müzik eğlence program sunuculuğunu yapmıştır. TRT Avaz Kanalı'nda her perşembe 20.00'da canlı olarak yayınlanan Azerin'le Tek Yürek programını sunmaktadır.

AZERİN ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?

Aldığı Bazı Ödüller

1985 / Moskova'da "12. Dünya Gençleri Festivali" birincilik ödülü

1986 / Gürcistan'da "Ses Yarışması" birincilik ödülü

1990 / Bakü'de "Altın Sonbahar Ses Yarışması" seyirci ödülü

2000 / Kazakistan'da "Asya'nın Sesi Yarışması" seyirci ödülü

2005 / Bakü'de Uluslararası Türk Federasyonu'nun "Barış Elçisi" ödülü

2005 / Bakü'de Azerbaycan-Türk İşbirliği Derneği'nin "Yılın İlim ve Sanat Adamı" ödülü

2006 / Bakü'de Yeni Nesil Azerbaycan Halk Birliği'nin "Türk Milletine Hizmet" ödülü

2006 / Bakü'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurtdışında Türk Dünyasını En İyi Temsil Eden Yılın Sanatçısı" ödülü

2006 / Hollanda'da Benelüks Ülkeleri Azerbaycan Türk Cemiyeti "En İyi Şan Sanatçısı" ödülü

2008 / Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı "Üstün Hizmet Nişanı"

Azerin

2008 / Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı "Onur Madalyası"

2008 / Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı "Onur Madalyası

2008 / Şırnak 2. Komando Tugay Komutanlığı "Onur Madalyası"

2009 / Ankara'da Türkiye-Kırım Gelişim Vakfının "Onur" ödülü

2009 / Ankara'da Türk Birleşik Devletleri Vakfı "Türk Dünyasına Hizmet" ödülü

2010 / Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği II. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi'nde "Türk Dünyasını En İyi İfade Eden Sanatçı" ödülü

2010 / Bakü'de Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği Türkiye Cumhuriyetinin 87. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları kapsamında "Üstün Hizmet" ödülü

2006, 2007 ve 2010 / Marmara Vakfı Avrasya Ekonomik Zirvesi kapsamında "Üstün Hizmet" ödülü

Azerin

2012 / Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Türk Dünyası Yılın Sanatçısı" ödülü

2014 / Motif Vakfı Motif Halk Bilim Ödülleri'nde "Motif Özel Ödülü"

2015 / TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırma Derneği'nin Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri'nde "Yılın Sanatçısı" ödülü

2017 / Mevlana Barış Kültür ve Sanat Ödülleri'nde "Dostluk Ödülü"

2019 / Uluslararası Radyocular Birliği "10. Uluslararası Alkışı Hak Eden Türk Dünyası Sanatçısı" ödülü