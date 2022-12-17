Azerin kimdir, gerçek adı ne? Azerin'in gerçek ismi nedir? Azerin Kaç yaşında, nereli, şarkıları neler, mesleği ne, evli mi? Hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Azerin geliyor. Azerin'in gerçek ismi nedir merak ediliyor. Peki, Azerin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Azerin evli mi, eşi kimdir? Azerin'in çocuğu var mı? Azerin'in tüm şarkıları nelerdir? Azerin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

AZERİN GERÇEK İSMİ NE?

Azerin'in gerçek adı "Anaxanım Etibar qızı Tağıyeva" 'dır.

AZERİN KİMDİR?

Azerin (Azerice: Az?rin) (d. 9 Mayıs 1971, Bakü), Azeri bir ses sanatçısıdır. 5 yaşındayken Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda solist olarak çocuk şarkıları söylemeye başlayan Azerin, 9 yaşında dünyaca ünlü Cücelerim Dans ve Müzik Topluluğu'nun, 15 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda Menekşe Korosu'nun solisti oldu. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Azerin; başta İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça ve bazı Balkan dilleri olmak üzere birçok dilde şarkı söylemektedir.

Azerin doğum tarihi : 9 Mayıs 1971

Azerin kaç yaşında : 51 yaşında

Azerin nereli : Bakü, Azerbaycan

Azerin mesleği ne : Şarkıcı, oyuncu, asker

Azerin gerçek ismi nedir : Anaxanım Etibar qızı Tağıyeva

Azerin, 2006 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, "Azerbaycan Devlet Sanatçısı" unvanı ile onurlandırıldı. 1990 yılından beri birçok ülkede programlar, festivaller ve konserlerde sahne alan Azerin, yaptığı televizyon programları ile sesini tüm dünyaya duyurdu. 2009 yılından itibaren TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarında programlar hazırlayıp sundu. 2015 yılında yayınlanan "Yüreklerde Biriz" sanatçının Türkiye'de çıkardığı ilk albümüdür.Yüreklerde Biriz albümünde yer alan Çırpınırdın Karadeniz eserine yapılan remix, hem YouTube'da hem diğer dijital platformlarda en çok izlenen ve dinlenenler arasında yer alıyor. 15 Temmuz ile ilgili yaptığı, "Onbeş Temmuz Gecesi" eseriyle birçok programa katıldı ve ulusal basında geniş biçimde yer aldı. Asker Duası eseri ile hem Azerbaycan ordusuna hem Türkiye'nin sınır boylarındaki ve yurt dışı operasyonlarındaki askerlerine moral desteği verdi.Savaşçı dizisinin bir bölümünde yer alan Azerin, oyunculuk konusundaki yeteneği ile de dikkat çekti.

Azerin, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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