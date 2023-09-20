Azerbaycanlı gazeteci canlı yayında Aynur Arslan'a kızdı: Böyle demeyin, ağrımıza gidiyor

Halk TV'de 'Medya Mahallesi' programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan, Karabağ'daki son gelişmeleri aktarması için Azerbaycanlı gazeteciyi yayına bağladı. Yayın esnasında Ermeni silahlı güçleri için "Ayrılıkçı güçler" ifadesini kullanan Arslan, gazetecinin tepkisiyle karşılaştı.

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi. Azerbaycan tarafından dün öğlen saatlerinde Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. 24 saat gibi kısa bir sürede Azerbaycan'ın lehine sonuçlanan operasyon sonrası bölgedeki Ermeni güçler, silah, mühimmat ve ağır araçlarını teslim etmeyi kabul etti.