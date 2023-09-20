Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durup durmayacağı merak ediliyor. Son dönemde iki ülke arasındaki gerginliklerin artması, ateşkes çağrılarını da beraberinde getirdi. Peki, Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan edildi mi? Azerbaycan savaş son durum ne? İşte detaylar...

Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan edildi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Azerbaycan savaş son durum merak konusu oldu. Arama motorlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum sorgulatılıyor. Peki, Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan edildi mi? Azerbaycan savaş son durum ne? Detaylar haberimizde...

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ATEŞKES İLAN EDİLDİ Mİ?

Azerbaycan'ın dün Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgedeki Ermeni güçlere silah bırakma çağrısı yaptı. Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın savaşı durdurma ve silah bırakma talebini kabul etti. Resmi açıklamayla gelişmeleri doğrulayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Taraflar yarın bir araya gelecek.

AZERBAYCAN SAVAŞ SON DURUM NE?

Azerbaycan, Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Ermeniler, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etti. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.