Son dakika gelen haberlere göre Azerbaycan Savunma bakanlığı: "Ermeni Provokasyonlu saldırı sonucu 50 askerimiz şehit oldu." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında tekrar savaş mı çıktı, ne oldu, son durum nedir? Azerbaycan'da kaç askerimiz şehit oldu? merak etti. İşte detaylar...

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ne oldu? Azerbaycan ve Ermenistan savaş mı çıktı? Azerbaycan ve Ermenistan çatışma mı var? Azerbaycan ve Ermenistan son durum nedir? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Azerbaycan ve Ermenistan arasında tekrar savaş mı çıktı, ne oldu, son durum nedir?

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA TEKRAR SAVAŞ MI ÇIKTI?

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yollara mayın döşediği sırada, bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Ermenistan ordusu farklı illerden Azerbaycan ordusu mevzilerini havan topu ve farklı kalibrede silahlarla ateş altına aldı. Yaşananların 2. Karabağ Savaşı sonrasında iki ülke arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

AZERBAYCAN'DA KAÇ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU?

Azerbaycan Savunma bakanlığı: Ermeni Provokasyonlu saldırı sonucu 50 askerimiz şehit oldu.

ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN MEVZİLERİ ARALIKSIZ ATEŞ ALTINA ALINDI

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı. Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

AZERBAYCAN: KARŞI ÖNLEMLER LOKAL NİTELİKTEDİR

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı. Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

"OPERASYON, MUHAREBEYE DÖNÜŞTÜ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın ölçeğinin genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alınıyor. Ermeni sabotajcilar karanlığı kullanarak bölgede mayınlama girişimi gerçekleştirdi. Buna yönelik başlatılan operasyonumuz bölgede muharebeye dönüştü" denildi.

PAŞİNYAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

ERMENİSTAN GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA SON DÖNEMDE NELER YAŞANDI?

2020 Dağlık Karabağ Savaşı, İkinci Karabağ Savaşı veya 44 günlük savaş olarak adlandırılan savaş sonucunda Azerbaycan, Karabağ bölgesini 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmıştı.

Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı (1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında başladı ve her iki taraf da askerî ve sivil kayıplar bildirdi. Başlangıçta karşılıklı devam eden sınır çatışmaları, Azerbaycan kuvvetlerinin kademeli olarak ilerleyişi ile de Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ ile Dağlık Karabağ etrafındaki yedi rayondaki Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin işgalini sona erdirmeye evrildi. Çatışmalar sonucu, Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, sıkıyönetim ve topyekûn seferberlik ilan ederken Azerbaycan ise 28 Eylül'de ilan edilen kısmi sıkıyönetim sonrası sokağa çıkma yasağı ve sınır hattı boyunca savaş hâli ilan etti.

ŞUŞA'NIN KURTULMASINDAN SONRA ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Çok sayıda ülke ve Birleşmiş Milletler çatışmayı şiddetle kınadı ve her iki tarafı da gerilimi azaltmaya ve müzakereleri gecikmeden sürdürmeye çağırdı. 10 Ekim'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insanî ateşkes resmen yürürlüğe girse de ateşkes her iki taraf tarafından da tamamen göz ardı edilerek ölülerin planlanan dönüşü ve yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

Dağlık Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı. Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan da çatışmaların sona ermesini kabul etti.