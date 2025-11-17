Haberler

Azerbaycan Türkiye 3X3 maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Güncelleme:
Azerbaycan ile Türkiye, İslami Dayanışma Turnuvası kapsamında düzenlenen 3X3 Kadınlar basketbol maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, maçın yayın saati, hangi kanalda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmayacağı yönünde araştırmalar yapıyor. "Azerbaycan–Türkiye 3X3 maçı nereden izlenir, yayın bilgileri nedir?" soruları merak konusu oldu.

İki takımın mücadele edeceği İslami Dayanışma Turnuvası 3X3 Kadınlar maçını takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı kanal detayları ve canlı izleme imkânını sorguluyor. Maçın saat bilgisi, yayın platformu ve şifresiz erişim durumuna dair bilgiler sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Azerbaycan– Türkiye 3X3 karşılaşması canlı izlenebilir mi, şifresiz yayın var mı?" sorularının yanıtı gündemde yer alıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Azerbaycan ile Türkiye arasında oynanacak İslami Dayanışma Turnuvası 3X3 Kadınlar karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Sporseverler, maçı televizyon üzerinden veya internet aracılığıyla takip edebilecek.

TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi yayın üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Azerbaycan ile Türkiye, İslami Dayanışma Turnuvası kapsamında 17 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka, saat 21:10'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki 3X3 Kadınlar karşılaşması, Riyad'da bulunan Riyad Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
