Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa kentinde görüşmesinin ardından Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar Azerbaycan pasaport istiyor mu? Azerbaycan pasaport gerekli mi? Azerbaycan pasaport vize istiyor mu? Azerbaycan'a pasaportsuz gidilebilir mi? sorularını soruyor.

Türkiye'nin dost ülkelerinden biri olan Azerbaycan ile eskiye dayanan köklü bir geçmişi var. Vatandaşlar ise merak ediyor, Azerbaycan pasaport istiyor mu? Azerbaycan pasaport gerekli mi? Azerbaycan pasaport vize istiyor mu? Azerbaycan'a pasaportsuz gidilebilir mi? İşte tüm bu soruların cevapları…

AZERBAYCAN PASAPORT İSTİYOR MU?

Azerbaycan'ın kara sınır kapılarında vize uygulaması yoktur. Azerbaycan'a gelen vatandaşlarımız Bakü Haydar Aliyev Havaalanı veya Gence Uluslararası Havaalanında 1 aylık vize alabilmektedirler. Bu nedenle Azerbaycan'a kara yoluyla gelecek vatandaşlarımızın vizelerini Azerbaycan'ın Türkiye'de bulunan dış temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

AZERBAYCAN PASAPORT GEREKLİ Mİ?

Dostluğu Azerbaycan'ın kuruluşuna dek dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri kapsamında atılan en önemli adımlardan biri iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılmış olmasıdır. Türk vatandaşları kimlik kartları ile Azerbaycan'a seyahat edebilmektedirler.

AZERBAYCAN PASAPORT VİZE İSTİYOR MU?

Azerbaycan'ın Türkiye Elçiliğinden yapılan açıklamada, "10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan'a kimlik kartlarıyla seyahat edebileceklerdir." ifadelerine yer verildi. 1 Nisan 2021'de itibariyle yürürlükte olan bu protokol sayesinde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak her iki ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat edebilecekler.

AZERBAYCAN'A PASAPORTSUZ GİDİLİR Mİ?

Türk vatandaşları imzalanan protokol sayesinde Azerbaycan'a pasaportsuz ve vizesiz seyahat edebilmektedir. Yurttaşların yapması gereken tek şey havaalanı gümrük kapısında Azerbaycan Vize Başvuru Formu ile 2 adet fotoğraf ve ikamet adres bilgileri ile Kapı Vizesi alması gerekiyor.