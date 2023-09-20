AZERBAYCAN NÜFUSU 2023: Azerbaycan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

Azerbaycan'ın nüfusu 2023 güncel olarak araştırılmakta. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmekte olan Azerbaycan'ın birçok farklı özelliği de araştırılıyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Azerbaycan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Azerbaycan'ın nüfusu da Azerbaycan hakkında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? Sorusu, Azerbaycan hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Azerbaycan'ın nüfusu ne kadar, kaç milyon? İşte Güncel nüfus bilgileri!

AZERBAYCAN NÜFUSU 2023

Azerbaycan'da 2019 yılında gerçekleştirilmekte olan sayıma göre 10.127.874 vatandaşı bulunuyor. Yoğunluğu ise kayıtlara 115/km2 olarak geçiyor. Bu rakam bir kilometrekarede yaşayan insanların sayısına göre elde edilmiştir. Azerbaycan'ın nüfusu yaş bakımından da dikkat çekmektedir. Genç nüfus, ülkenin demografik yapısının önemli bir parçasını oluşturur. Nüfus bakımından dünyada, 90. sırada yer alır. Azerbaycan, resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti olarak geçmektedir. Nüfus artış hızının dünya ortalamasına yakın olduğu da bilinmektedir.