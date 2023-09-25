Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile ilgili bugün üzücü bir gelişme yaşandı. Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov, Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiğini duyurdu. Bu haber, Azerbaycan'ın siyasi arenasında endişe ve üzüntü yarattı. Peki, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva sağlık durumu nedir, neden hastanede? Ganire Paşayeva kimdir? İşte detaylar…

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'ne sevk edilen Ganire Paşayeva, hastanede gözetim altında tutuluyor. Ancak, komaya girmesinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ganire Paşayeva'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için beklemekteyiz. Peki, Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva sağlık durumu nedir, neden hastanede? Ganire Paşayeva kimdir? İşte detaylar…

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA SAĞLIK DURUMU NEDİR, NEDEN HASTANEDE?

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği duyuruldu. Yardımcısı Elbey Badirov, Paşayeva'nın şu an hastanede gözetim altında tutulduğunu belirtti. Ancak, Azerbaycanlı milletvekilinin komaya girmesinin nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Paşayeva, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesine götürüldü ve burada tedavi ediliyor. Ancak, komaya girişinin sebebi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ganire Paşayeva'nın sağlık durumu ile ilgili detaylar beklenmektedir.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinin yerlisi olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca gazetecilik ve sunuculuk kariyeriyle tanındı. 6 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşen milletvekili genel seçimlerinde bağımsız bir aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz bölgesini temsil eden bir milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Ganire Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönem milletvekilliği yapmış, aynı zamanda Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.