Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ bölgesinde çıkan savaşın son durumu merak ediliyor. İki ülke arasında yaşanan gerginlik son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, Azerbaycan Karabağ savaş mı çıktı? SON DAKİKA! Azerbaycan Ermenistan son durum ne? İşte detaylar...

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum bölgedeki siyasi dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Azerbaycan Karabağ savaş mı çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki durum merak konusu oldu. Peki, Azerbaycan Karabağ savaş mı çıktı? SON DAKİKA! Azerbaycan Ermenistan son durum ne? Detaylar haberimizde...

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DURUM NE?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.Son olarak yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Bölgede tansiyon gittikçe tırmanırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattığını duyurdu.

AZERBAYCAN KARABAĞ SAVAŞ MI ÇIKTI?

Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.