İzzeddin Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Türkiye ve Mısır itidal çağrısı yaparken, Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan, Hamas'ı kınayıp İsrail'e destek verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıları kınadı ve taraflara 'sivillere yönelik itidal' çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirtti. Azerbaycan İsrail'i destekledi mi?

İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Türkiye ve Mısır, taraflar arasında itidal çağrısı yaparken Avrupa ülkeleri, Hamas'ı kınayıp İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu. Avrupa ülkeleri ve kurumları da Hamas'ın başlattığı saldırıya tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımladı. Azerbaycan İsrail'i destekledi mi?

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları kınadı ve taraflara "sivillere yönelik itidal" çağrısı yaptı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda şu ana kadar çok sayıda İsrailli sivilin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı belirtildi.

Guterres'in saldırılarda sivil nüfus açısından derin kaygı duyduğu aktarılan açıklamada, taraflara "sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk uyarınca azami itidal gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Genel Sekreter, daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için tüm diplomatik çabalara çağrıda bulunuyor. Şiddetin çatışmaya çözüm getiremeyeceğini, barışın ancak iki devletli çözüme giden müzakere yoluyla sağlanabileceğini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede hızla artan gerginlikten çok ciddi endişe duyduğunu belirterek, iki tarafta da sivil kayıpların sayılarının yüzlere ulaştığına dikkati çekti.

Martin Griffiths, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı, aksi halde çok daha fazla kan döküleceği uyarısında bulundu.

AZERBAYCAN İSRAİL'İ DESTEKLEDİ Mİ?

Azerbaycan- İsrail Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu, İsrail'e yönelik saldırıları kınayarak, "Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." mesajını paylaştı.

ABD YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail'e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi.

Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını "dehşet verici" olarak niteledi.

Paylaşımda Blinken, "İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkına olan bağlılığının devam ettiği kaydedilerek, Pentagon'un gelecek günlerde, İsrail'in kendisini savunmak için neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağı ifade edildi.

BATI'DAN HAMAS'A KINAMALAR VE İSRAİL'E DESTEK

Avrupa ülkeleri ve kurumları ise Hamas'ın başlattığı saldırıya tepki gösterirken İsrail'e destek mesajları yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınayarak, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." yorumunu yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim." mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli sivillere yönelik saldırıların kendisini "şoke ettiğini" belirterek, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesini kullandı.

Kanada, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Romanya, Litvanya, Malta, Letonya, Estonya, Ukrayna, Gürcistan ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki göstererek, İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.