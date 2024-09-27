Azerbaycan İsrail anlaşması nedir? Azerbaycan İsrail anlaşması var mı?

Azerbaycan ve İsrail arasındaki savunma sanayi ortaklığı iki büyük devlet arasında atılan imzalar ile resmileşti. Peki, Azerbaycan İsrail anlaşması nedir? Azerbaycan İsrail anlaşması var mı?

AZERBAYCAN İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

İsrail silah şirketi AS Holdings bünyesindeki Ari Arms, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na bağlı Azersilah ile iş birliği anlaşması imzaladı. İki büyük ülke arasındaki bu önemli İmza törenine taraf ülkelerden çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan ve yetkililerden temsilciler katıldı.

Azerbaycan ve İsrail arasında önemli bir adım olan bu işbirliğini İsrail'in Azerbaycan Büyükelçisi George Deek sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bu paha biçilmez ortaklık, ülkeleri birbirine yakınlaştırarak bağımsızlığı ve ulusal güvenliği artırmak için ortak gelişmeyi ve ortak çabaları teşvik ediyor. İmza törenine çeşitli bakanlıklardan, kurumlardan ve yetkililerden temsilciler katıldı" ifadelerini kullandı.