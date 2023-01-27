Azerbaycan'ın İran Elçiliğine silahlı saldırıda son durum ne ve kaç kişi yaralandığı gündeme geliyor. Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ardından, Azerbaycan'ın İran Elçiliğine silahlı saldırıda son durum ne merak ediliyor. Peki, Azerbaycan'ın İran Elçiliğine silahlı saldırıda son durum ne?

İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenledi. Azerbaycan'ın İran Elçiliğine silahlı saldırıda son durum ne ve kaç yaralı olduğu merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Azerbaycan'ın İran Elçiliğine silahlı saldırıda son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

AZERBAYCAN'IN İRAN ELÇİLİĞİNE SİLAHLI SALDIRIDA SON DURUM NE?

Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın kalaşnikof silahı kullandığı olayda güvenlik şefi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı. Olayda büyükelçiliğin vüvenlik şefini vurularak hayatını kaybetti. Öte yanda saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: "27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AZERİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını vurguladı.