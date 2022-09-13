Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum nedir, savaş mı çıktı? Azerbaycan- Ermenistan sınırında çatışmalar başladı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Ardından, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum nedir? Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı? soruları gündeme geliyor. Peki, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum nedir? Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı? Azerbaycan- Ermenistan sınırında çatışmalar başladı!

Azerbaycan, geçtiğimiz yıl verdiği büyük mücadelenin ardından Karabağ bölgesini 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Bir son dakika gelişmesi olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığı açıklamasında bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum nedir? Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı? soruları merak ediliyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son durum nedir? Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş mı çıktı?Azerbaycan- Ermenistan sınırında çatışmalar başladı! Detaylar haberimizdedir…

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ SON DURUM NEDİR?

Ermenistan'ın bu provokasyonlarının Azerbaycan tarafının sabrını taşırmasıyla birlikte sınırdaki çatışmalar yeniden patlak verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke askerleri arasındaki çatışmanın devam ettiği bilgisine yer verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın ölçeğinin genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alınıyor. Ermeni sabotajcilar karanlığı kullanarak bölgede mayınlama girişimi gerçekleştirdi. Buna yönelik başlatılan operasyonumuz bölgede muharebeye dönüştü" denildi.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan, geçtiğimiz yıl verdiği büyük mücadelenin ardından Karabağ bölgesini 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmıştır. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı, İkinci Karabağ Savaşı veya 44 günlük savaş olarak adlandırılan savaş sonucunda Azerbaycan, Karabağ bölgesini 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Karabağ'a Azerbaycan bayrağı dikilmesinin ardından bölgedeki insanlar rahat bir nefes aldı. Fakat Karabağ'ı kaybetmeyi hazmedemeyen Ermenistan, uzun süredir bölgede provokatif faaliyetlerini sürdürüyordu.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA SON DÖNEMDE NELER YAŞANDI?

Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı (1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında başladı ve her iki taraf da askerî ve sivil kayıplar bildirdi. Başlangıçta karşılıklı devam eden sınır çatışmaları, Azerbaycan kuvvetlerinin kademeli olarak ilerleyişi ile de Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ ile Dağlık Karabağ etrafındaki yedi rayondaki Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin işgalini sona erdirmeye evrildi. Çatışmalar sonucu, Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, sıkıyönetim ve topyekûn seferberlik ilan ederken Azerbaycan ise 28 Eylül'de ilan edilen kısmi sıkıyönetim sonrası sokağa çıkma yasağı ve sınır hattı boyunca savaş hâli ilan etti.

HER İKİ TARAF DA MÜZAKEREYE ÇAĞRILDI

Çok sayıda ülke ve Birleşmiş Milletler çatışmayı şiddetle kınadı ve her iki tarafı da gerilimi azaltmaya ve müzakereleri gecikmeden sürdürmeye çağırdı. 10 Ekim'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insanî ateşkes resmen yürürlüğe girse de[118][119] ateşkes her iki taraf tarafından da tamamen göz ardı edilerek ölülerin planlanan dönüşü ve yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

ŞUŞA'NIN KURTULMASINDAN SONRA ATEŞKES İMZALANDI

Dağlık Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı. Tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan da çatışmaların sona ermesini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Azerbaycan'ın askerî ve diplomatik zaferi ile sonuçlanan savaşın ardından yeniden imar çalışmaları başlatıldı ve yerinden edilmiş on binlerce Azeri mülteci geri dönmeye başladı. Savaş sonucunda 40 bin Azeri ve 90 ile 100 bin Ermeni bireyin yerinden edildiği rapor edildi. Savaş sonunda siyasi konumunu güçlendiren İlham Aliyev tarafından 10 Aralık 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başkent Bakü'de geniş kapsamlı bir askerî geçit töreni düzenlendi.

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