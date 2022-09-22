Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti nerede? Cumhurbaşkanı kim?

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti bağımsızlığının ilanı ardından gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İnsanlar Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti hakkında birçok konuyu ve detayı merak ediyor. Peki, Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti nerede?

Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ki ilk temsilciliğini Ankara'da açtı. Gündeme gelen ve merak edilen sorular arasında Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti nerede ve Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı kim? Soruları gibi pek çok soru merak ediliyor. Peki, Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti nerede?

AZERBAYCAN GÖYÇE ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ NEREDE?

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin sınırları Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru ilerlemektedir.

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ise, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

GÖYÇE ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİNİN CUMHURBAŞKANI KİM?

Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov'dur.

RİZVAN TALİBOV KİMDİR?

Rıza Vasıf oğlu Talibov, Azerbaycanlı bilim insanı ve devlet görevlisi. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet göç servisi vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Başkanı, üçüncü derece devlet göç servisi Danışmanı, Siyaset Bilimi alanında doktora. Batum Devlet Üniversitesi'nden fahri doktor. Siyasi ve sosyolojik Bilimler üzerine çalışmaların yazarı, Bakü Devlet Üniversitesinde "Uluslararası İlişkiler ve ekonomi" bölümünde Doçent. "Uluslararası İlişkiler sisteminde Asya ülkeleri" ders kitabının yazarlarından biridir.