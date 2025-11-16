Azerbaycan Fransa şifresiz CANLI izleme linki var mı? Azerbaycan Fransa maçı hangi kanalda?
Azerbaycan ile Fransa, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor.
İki takımın 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde buluşacak olması büyük ilgi uyandırıyor. Maçı izlemek isteyenler ise yayın bilgileri, saat detayları ve şifresiz yayın alternatifi hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor.
AZERBAYCAN VS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Azerbaycan ile Fransa arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
EXXEN MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, belirlenen kanal numaraları aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilen bir platformdur.
MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?
Azerbaycan ile Fransa arasındaki mücadele, 16 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak duyurulmuştur.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu önemli karşılaşma, Bakü'de bulunan Tofiq Bahramov Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir.