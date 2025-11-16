Haberler

Azerbaycan Fransa şifresiz CANLI izleme linki var mı? Azerbaycan Fransa maçı hangi kanalda?

Azerbaycan Fransa şifresiz CANLI izleme linki var mı? Azerbaycan Fransa maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan ile Fransa, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor.

İki takımın 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde buluşacak olması büyük ilgi uyandırıyor. Maçı izlemek isteyenler ise yayın bilgileri, saat detayları ve şifresiz yayın alternatifi hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor.

AZERBAYCAN VS FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Azerbaycan ile Fransa arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.


EXXEN MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, belirlenen kanal numaraları aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde izlenebilen bir platformdur.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Azerbaycan ile Fransa arasındaki mücadele, 16 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak duyurulmuştur.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki bu önemli karşılaşma, Bakü'de bulunan Tofiq Bahramov Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu

Eski CHP'li vekilin kardeşinin düğününde nikah şahidi oldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.