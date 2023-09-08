Azerbaycan Ermenistan son durum ne? SON DAKİKA! Azerbaycan Ermenistan savaş mı çıktı?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların son durumu araştırılıyor. İki ülke arasındaki gerilim ve çatışmaların sebepleri, sonuçları ve uluslararası toplumun bu konudaki tutumu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Azerbaycan Ermenistan son durum ne? İşte detaylar...

Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Son dakika gelişmesi sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki son durum araştırılmaktadır. Azerbaycan ve Ermenistan savaş mı çıktı merak konusu oldu. Peki, Azerbaycan Ermenistan son durum ne? Azerbaycan Ermenistan savaş mı çıktı? Detaylar haberimizde...

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DURUM NE?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığını duyurdu. Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞ MI ÇIKTI?

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

SINIRDA HAREKETLİLİK VAR

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. İnternete düşen görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görülürken, yaşanan gelişme sonrası açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.