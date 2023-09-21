Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri, Azerbaycanlı yetkililerle görüşmek üzere Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardından ateşkesin ele alınacağı görüşme başladı. Peki, Azerbaycan Ermenistan savaşı sürüyor mu? Azerbaycan Ermenistan savaşı SON DAKİKA haberleri! İşte detaylar…

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon, Ermeni güçlerin ateşkesi kabul etmesiyle sonlandı. Dünyanın gözü bu bölgeye çevrilirken, Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycanlı yetkililerle ateşkesi görüşmek için Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Taraflar arasında entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı. Peki, Azerbaycan Ermenistan savaşı sürüyor mu? Azerbaycan Ermenistan savaşı SON DAKİKA haberleri! İşte detaylar…

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI SÜRÜYOR MU?

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği yaklaşık 24 saatlik terörle mücadele operasyonu sonrası diyalog süreci başladı. Ermeni grupların silah bırakması ile sona eren operasyonun ardından Karabağ'daki Ermeni halkın temsilcileri Azerbaycan ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan'ın Yevlah kentine geldi. Ermeni temsilciler, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov ile bir araya geldi. Taraflar daha sonra toplantı için binaya girdi.

YEVLAH'IN ÖNEMİ BÜYÜK



Azerbaycan'ın teklifi üzerine tarafların bir araya geleceği zirvenin Yevlah şehrinde yapılacak olması ise ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 1988 yılında ilk Ermenistan ablukası Yevlah'ta başlamıştı ve işgalin zemini hazırlanmıştı.

AZERBAYCAN SAVAŞ SON DURUM NE?

Azerbaycan, Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Ermeniler, Azerbaycan'ın şartlarını kabul etti. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: