Azerbaycan düşen kargo uçağı son durum ne, uçağın kara kutusu bulundu mu?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 kargo uçağıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, uçağın kara kutusuna ulaşılıp ulaşılmadığına dair araştırmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı. Bakanlığın duyurusunda, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin hızla bölgeye yönlendirildiği ve arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ve "Kentkırım Sergisi"nde yaptığı konuşmada kazayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ilgili ülkelerle koordineli şekilde sürüyor. İnşallah bu kazayı en az kayıpla atlatırız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, dualarımız onlarla." sözleriyle başsağlığı diledi.

C-130 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından geliştirilen, dört turboprop motora sahip çok amaçlı bir askeri nakliye uçağıdır. Hazırlıksız veya yarı hazır pistlere iniş-kalkış yapabilen bu uçaklar; askeri personel, ekipman ve malzeme taşımacılığı ile tahliye görevlerinde kullanılmaktadır. Dayanıklılığı ve geniş kullanım alanı sayesinde dünya genelinde birçok ordunun envanterinde yer almaktadır.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yerlikaya, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim; kendisi de olay yerine hareket ediyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ALİYEV'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Aliyev, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi ve askerlerimizin şehit olması haberi bizi derinden sarstı. Bu zor zamanda kardeş Türkiye'nin acısını paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.