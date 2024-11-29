Azerbaycan dilindeki adı 'Çerşenbe ahşamı' olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AZERBAYCAN DİLİNDEKİ ADI "ÇERŞENBE AHŞAMI" OLAN GÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ADI NEDİR?

A: Pazartesi

B: Salı

C: Çarşamba

D: Perşembe

Cevap: