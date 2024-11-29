Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
AZERBAYCAN DİLİNDEKİ ADI "ÇERŞENBE AHŞAMI" OLAN GÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ADI NEDİR?
A: Pazartesi
B: Salı
C: Çarşamba
D: Perşembe
Cevap: