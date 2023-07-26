Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA! Azerbaycan depremleri! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Azerbaycan deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Azerbaycan deprem ve AFAD Azerbaycan'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Azerbaycan depremleri! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Azerbaycandeprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Azerbaycan deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Azerbaycan depremleri! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AZEYBAYCAN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Elazığ'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

10.01'de Azerbaycan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.