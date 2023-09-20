Karabağ'da Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyonların artması üzerine Azerbaycan, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan'da son durum ne, neler oluyor? Sorusu gündeme gelen haberlerin ardından araştırılıyor. Peki, Azerbaycan'da son durum ne, neler oluyor? İşte Karabağ'da son durum!

Azerbaycan'da son durum ne, neler oluyor? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Ermenistan- Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonların sayısı son dönemde arttı. Peki, Azerbaycan'da son durum ne, neler oluyor? İşte Karabağ'da son durum!

AZERBAYCAN'DA SON DURUM NE, NELER OLUYOR?

Karabağ'da Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyonların artması üzerine Azerbaycan, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu, operasyonda ana hedefleri tamamlarken, ayrılıkçı Ermeniler ateşkes çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yasa dışı Ermeni güçlerin tüm silahlarını lağvetmesi durumunda ateşkesin mümkün olduğunu söyledi.

Ermenistan- Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde temmuz ayında Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonların sayısı son dönemde arttı. Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

AZERBAYCAN, KARABAĞ'DA OPERASYON BAŞLATTI

Bölgede tansiyonun gittikçe artması sonrası, Azerbaycan yönetimi operasyon kararı aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

"YALNIZCA MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi." ifadeleri kullanıldı.