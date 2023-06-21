Azerbaycan'da Kapadokya'dan ilham alınarak balon festivali düzenlendi

Azerbaycan'ın Şamahı kentinde düzenlenen Sıcak Hava Balon Festivali'ne Türkiye'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen 6 Sıcak Hava Balonu 'da katıldı. Festival turistlerin yeni yerleri gökyüzünden görmeleri, bölge sakinlerinin ise muhteşem manzaranın tadını çıkarmaları için eşsiz bir fırsat sundu.

Kapadokya'dan ilham aldılar, balon festivali yaptılar

NEVŞEHİR - Avustralya'da Canberra, İngiltere'de Bristol, İsviçre'de Chateau-Do, İspanya'da Igualada, Kanada'da Quebec, New Mexico'da Albuquerque, Rusya'da Velikiye Luki ve Türkiye'de ise Kapadokya'da yapılan Sıcak Hava Balon Festivali'ne Azerbaycan'da eklendi.

Kapadokya'da her yıl düzenlenen sıcak hava balon festivalinden ilham alan Azeriler, 17-19 Haziran tarihleri arasında ilk kez Balon Festivali düzenledi.

Azerbaycan'ın Şamahı kentinde düzenlenen Sıcak Hava Balon Festivali'ne Türkiye'de yerli ve milli imkanlar ile üretilen 6 Sıcak Hava Balonu 'da katıldı.

Şamahı'da ki düzenlenen etkinliğin ilk gününde katılımcılara projenin tanıtımı yapılırken, 18-19 Haziran'da Şamahı'nın Meysari köyü üzerinden farklı renk, şekil ve desenlerde balonlar gökyüzüne yükseldi.

Düzenlenen balon festivali, bölgenin turizm imkanlarının tanıtılması, açısından önemli bir proje olurken, festival turistlerin yeni yerleri gökyüzünden görmeleri, bölge sakinlerinin ise muhteşem manzaranın tadını çıkarmaları için eşsiz bir fırsat sundu.

Düzenlenen Festivale Türkiye'den yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 adet Sıcak Hava Balonu ile katılan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan festival açılışında yaptığı konuşmada, "Balonlar diyarı Kapadokya'dan sizlere selam getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli teknoloji hamlesiyle beraber Türkiye'nin ilk yerli ve milli balon üreticisi olarak kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan onur duyuyoruz. Bölgenin tanıtımı açısından bu festival çok önemlidir. Bunun en güzel örneğini Kapadokya'da yaşıyoruz. 1998 yılında 2 balon ile başlayan serüven bugün günlük 156 tane balonun aynı anda havalandığı, yılda 660 bin turistin uçtuğu, yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı bir sektör haline geldi" dedi.