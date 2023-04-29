Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Yakın gelecekte Kızılelma Azerbaycan semalarında da olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Libya Başbakanı Dibeybe Teknofest'te katıldı

"Yakın zamanda Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak"

İSTANBUL - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bayraktar merkezinin Azerbaycan'da kurulması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azeraycan'da Bayraktar merkezi kurulacak. Ümit ederim Kızılelma Azerbaycan semalarında da olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Libya Başbakanı Dibeybe Teknofest'te katıldı.

Programdaki konuşmasında katılımcıları selamlayan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe "Bugün bu etkinliğe katılıyor oluşum, aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları vurgulamaktadır. Modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolünüzü de vurgulamak isterim. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına, gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modeli görmekteyiz. Son günlerde açılışını yaptığınız Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlarım. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u bu santral sayesinde temin edilmiş olacak. Bugün Türkiye'nin bilge yöneticisi ile, sahip olmuş olduğu büyük imkanlarla, liderliği ile bütün engellere karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz. Bunun örneklerinden bir tanesi de son zamanda yaşanan depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının sağlam duruşu ile yaraların nasıl hızlı şekilde sarıldığını ve imar faaliyetlerinin yapıldığını görmekteyiz. Öte yandan Türkiye'nin havacılık ve teknoloji alanından ne kadar hızlı gelişme kaydettiğini görmekteyiz. Türkiye'ye Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise TEKNOFEST'e katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir, dost ve kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa'nın işgalden kurtarılması neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk halı daima yanımızdaydı. İkinci Karabağ savaşının sonuna kadar Erdoğan bizim yanımızdaydı. O demiştir ki 'Azerbaycan tek değil Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Bu bize ilave güç ve ruh verdi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda büyük yol kat ettiğini söyleyen Aliyev, "Sayın Cumhurbaşkanı liderliği ile Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuş, bizim bölgemizde barışın istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynamaktadır. Geçen ay Ankara'da Türk Devletleri Zirvesi'nde de bütün devletler aziz kardeşime desteğini bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük kaynakları var. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye'nin önemi artıyor. Türkiye'nin güçlü sermayesi hem Türkiye'yi güçlendirir, hem müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan ordulardandır. Türkiye savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş savunma sanayisi hem Türkiye'yi hem bizi güçlendirir" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a geldiğini anlatan Aliyev, "Azerbaycan'da biz gelecek işbirliği hakkında konuştuk ve Bayraktar merkezinin Azerbaycan'da kurulması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azeraycan'da Bayraktar merkezi kurulacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacak. Selçuk bey Bakü'de bana Kızılelma maketini hediye etti. Ümit ederim yakın gelecekte Kızılelma Azerbaycan semalarında da olacaktır. Kızılelma sahada, Altay ve TOGG burada, Anadolu denizde, bugünkü Türkiye budur. Haydar Aliyev demiştir ki 'Türkiye ve Azerbaycan bir millet ve iki devlettir'. Bugün biz bunu ispatlıyoruz. Bugün atalarımızın ruhu şaddır. Atam 'bir millet iki devlet' demişken ilave de etmek istiyorum 'bir yumruk'.