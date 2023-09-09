Azerbaycan - Belçika maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman?

9 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Azerbaycan - Belçika maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Azerbaycan - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Azerbaycan - Belçika CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Azerbaycan - Belçika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman?

AZERBAYCAN - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Azerbaycan - Belçika karşılaşması saat 16:00'da Bakü'de, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AZERBAYCAN - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Azerbaycan - Belçika karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.