Azad Yılmaz YouTube ve İnstagram gibi sosyal medya platformlarında daha yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda iş kariyerine araba alım satımı ile içerik üreterek başlamıştır. Peki, Azad Yılmaz kimdir? Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli? Azad Yılmaz ne iş yapıyor? Azad Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AZAD YILMAZ KİMDİR?

6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelen Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. 38 yaşındaki genç iş adamı Azad Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 555 aileye yardım yapmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ayrıca Azad Yılmaz'ın 4 tane şarkısı bulunmaktadır.

Azad Yılmaz'ın şimdilik sevgilisi olup olmadığı bilinmese de yaptığı bir paylaşımın altına "düşünüyorum bulamıyorum, ben bu zamana kadar niye evlenmedim diye" şeklinde açıklama bırakmıştır.

Azad Yılmaz'ın aynı zamanda Youtube kanalı da bulunmaktadır. Bu kanal üzerinden attığı bazı videolar ciddi izlenme sayılarına ulaşmış durumda. Azad Yılmaz'ın Youtube kanalında 90 bin takipçi bulunurken, Instagram hesabı üzerinden 700 bin takipçiye sahiptir. Azad Yılmaz, 1.72 cm boyunda olup 67 kg ağırlığındadır.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada Azad Yılmaz, yapacağı yatırımların çoğunluğunu Türkiye'de düşündüğünü söylemiştir.

AZAD YILMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Otomobil alım satımı ile uğraştığını açıklayan Azad Yılmaz, bunun yanında ek olarak ilerleyen günlerde AZADMEN adında tekstil firması kuracağını söylemiştir. AZADMEN çatısı altında 2021 yılında 10 mağaza daha sonra ise 30 mağaza açacaklarını vurgulamıştır.

Ek olarak Azad Yılmaz, Künefnes isimli markanın sahibi olup Türkiye dahil birçok ülkeye satış yaptıklarını söylemiştir. Ayda 4 milyon kadar satışı yapılan künefenin Türkiye'de yaygın olan marketlerin reyonunda satılmaktadır. Bunun dışında birkaç markanın da sahibi olduğu söylense de Azad Yılmaz tarafından doğrulanan bir bilgi yoktur. Azad yılmaz, yaptığı yatırımlar sayesinde her geçen gün mal varlığını artırarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.

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