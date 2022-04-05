Azad Yılmaz kimdir? Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli? Azad Yılmaz ne iş yapıyor? Azad Yılmaz Instagram hesabı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda lüks yaşamını gözler önüne seren Azad Yılmaz kimdir? Azad Yılmaz kaç yaşında, nereli? Azad Yılmaz ne iş yapıyor?

AZAD YILMAZ KİMDİR?

Oto galeri işi yapmaktadır. Bu işin yanında yakın dönemde künefe tatlısı imalatı ve satışı işlerine başlamıştır. Bilindiği kadarıyla yapmış olduğu işler emlak, gayrimenkul, oto alım-satım, gıda ve giyim sektörlerinde aktif olarak rol oynamakta.

AZAD YILMAZ INSTAGRAM HESABI

"azadylmaz" kullanıcı adı ile 658bin takipçisi bulunmakta.

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