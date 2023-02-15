Az, orta, ağır hasarlı bina nedir? Binalarda hasar tespiti nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıcı hasalar bırakmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem faciasının üzerden tam 10 gün geçti. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kartalma faaliyetleri devam ederken bölgede hasar tespit çalışmalarımda sürüyor. Vatandaşlar ise Az ,Orta ve Ağır hasarlı bina nedir? Binalarda hasar tespiti nasıl yapılır? Sorularının yanıtını merak ediyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş depremi ardından hangi yapılan riskli, hangilerinin güvenli olduğuna yönelik araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılmaya başladı. Kamuoyunda Asrın felaketi olarak nitelendirendeprem birçok ilde yıkımlara ve hayat kayıplarına nedenoldu. Bölgede AFAD ekiplerinin geniş çaplıarama kurtarma faaliyetleri devam ederkenayını zamanda bölgede hasar tespit çalışmalarında sürüyor. Vatandaşlar ise Az ,orta ve ağır hasarlı bina nedir? Binalarda hasar tespiti nasıl yapılır? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Az hasar görmüş bina nedir? Orta ve ağır hasarlı bina nedir? Binalarda hasar tespiti nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AZ HASARLI BİNA NE DEMEK?

Deprem nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız, taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak derecelendirilmektedir.

ORTA HASALI BİNA NEDİR?

Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

AĞIR HASARLI BİNALAR NEDİR?

Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Bu binalar ekipler tarafından tespit edildikten sonra kontrollü şekilde yıkılır.

BİNALADA HASAR TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

Deprem nedeniyle hasar görmüş binalarda hasar tespit çalışması şu şekilde gerçekleşiyor. "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.