Az önce deprem oldu mu sorusu merak konusu oldu. Kandilli ve Afad verilerine göre son gerçekleşen depremler araştırılmakta. Peki, Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika AFAD deprem listesi!

Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Sorusu, zaman zaman hissedilmekte olan depremlerin ardından araştırılıyor. Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre en son depremin nerede gerçekleştiği araştırılmakta. Peki, Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika AFAD deprem listesi!

AZ ÖNCE NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından kaydedilmekte olan deprem verilerine göre 12 Ekim Perşembe günü Van Gölü'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise kayıtlara 7.0 Km olarak geçti ve çevre illerden hissedildi. Deprem tam olarak saat 14:04:04'de kayıtlara geçti ve birçok kişinin tedirgin olmasına neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.