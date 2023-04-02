Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Ülke genelinde ve dünya üzerinde zaman zaman yaşanan sarsıntılar, Dün nerede deprem oldu? Sorusunu yer yer gündeme getirebiliyor. Bu nedenle son depremler birçok insan tarafından sürekli olarak merak edilmekte. Peki, Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Dün nerede deprem oldu? Sorusuna arama motorları üzerinde yanıt arıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle son depremler, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bilecik 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL