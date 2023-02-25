Ülkemizde zaman zaman yaşanan sarsıntılar nedeniyle Az önce nerede deprem oldu son dakika araştırılması sık sık gerçekleştirilebiliyor. Yapısı gereği birçok şehrin içinden fay hattı geçmesi nedeniyle büyük ölçekli depremler meydana geliyor. Az önce nerede deprem oldu son dakika! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Murat Boz, deprem sonrası fırsatçılık yapanlara isyan etti: Bu nasıl bir sınavdır

Az önce nerede deprem oldu ? sorusu araştırılıyor. Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Az önce nerede deprem oldu son dakika! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Türkiye'de son dakikalarda meydana gelen anlık depremleri AFAD ve kandilli tarafından sağlanmakta olan veriler sayesinde öğrenebilirsiniz. AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre Az önce nerede deprem oldu son dakika sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

AZ ÖNCE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.