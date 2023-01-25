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Az önce nerede deprem oldu? Son dakika 5.4 deprem merkezi neresi?

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Az önce nerede deprem oldu? Son dakika 5.4 deprem merkezi neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Son dakika 5.4 deprem merkezi neresi?

En son deprem nerede oldu? Yeni depremin şiddeti kaç?En son deprem nerede oldu? Yeni depremin şiddeti kaç?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi. Az önce nerede deprem oldu? Son dakika 5.4 deprem merkezi neresi?

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Az önce nerede deprem oldu? Son dakika 5.4 deprem merkezi neresi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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