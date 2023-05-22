Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Deprem listesi!

Az önce deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaç şiddetinde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremler araştırılıyor. Kullanıcılar tarafından şehir şehir meydana gelen sarsıntıların şiddetleri araştırılmaktadır. En son nerede meydana geldi merak konusu oldu. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD verilerine göre son deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğü 4.7 şiddetindedir.