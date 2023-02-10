Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından Az önce nerede deprem oldu? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Zaman zaman yaşanan sarsıntılar ve artçı depremler, korkuya neden olabilmekte. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Deprem anında neler yapılmalı?

Az önce nerede deprem oldu? Sorusu, son dakika depremlerini araştırmak isteyen vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından son deprem verileri paylaşılıyor. Hissedilen sarsıntılar ile birlikte Az önce nerede deprem oldu? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından araştırmalar devam ediyor. AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ