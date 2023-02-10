Üye Girişi
Haberi Paylaş

Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Gündem Haberleri

Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin ardından Az önce nerede deprem oldu? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Zaman zaman yaşanan sarsıntılar ve artçı depremler, korkuya neden olabilmekte. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

Galatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvasıGalatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvası
İBB, olası İstanbul depreminin tahmini sonucunu paylaştı! Can kaybı kaç olacak?İBB, olası İstanbul depreminin tahmini sonucunu paylaştı! Can kaybı kaç olacak?
Depremin internet altyapısına etkisi gözler önüne serildi!Depremin internet altyapısına etkisi gözler önüne serildi!
Enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Deprem anında neler yapılmalı?Enkazında en fazla ne kadar süre hayatta kalınır? Enkaz altında kalanlara nasıl davranılmalı? Deprem anında neler yapılmalı?

Az önce nerede deprem oldu? Sorusu, son dakika depremlerini araştırmak isteyen vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından son deprem verileri paylaşılıyor. Hissedilen sarsıntılar ile birlikte Az önce nerede deprem oldu? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından araştırmalar devam ediyor. AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Az önce nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 10 Şubat AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Depremler: Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Depremler Listesi

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title