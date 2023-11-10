AFAD ve Kandilli verilerine göre, şu an itibariyle meydana gelen son depremin konumu merak edilmekte. Az önce nerede deprem oldu? 10 Kasım bugün en son deprem ne zaman, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın deprem şiddeti verileri de ilgi çekiyor. Detaylar haberimizde...

Az önce nerede deprem oldu? 10 Kasım bugün en son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu?

Güncel deprem bilgileri arasında, az önce meydana gelen depremin detayları merak ediliyor. Ülkemizde meydana gelen depremler araştırılıyor. Az önce nerede deprem oldu? 10 Kasım bugün en son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? AFAD'ın güncel deprem listesi ve Kandilli'nin son depremler listesi ile bu sorulara cevap bulabilirsiniz. Son depremler ve güncel deprem haberleri hakkında detaylı bilgi ise bu listeler üzerinden alınabilmektedir.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ