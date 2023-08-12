Az önce Malatya'da yeni deprem mi oldu? MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER! Malatya kaç şiddetinde deprem oldu?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Saat 16.39'da yaşanan 4.8'lik depremin ardından saat 16.40'da 4.5'lik bir deprem daha yaşandı. Meydana gelen son sarsıntı sonrasında vatandaşlar tarafından yeniden deprem mi oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Malatya deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Az önce Malatya'da yeni deprem mi oldu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA PEŞPEŞE DEPREMLER!

Saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

MALATYA'DA YENİ DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da art arda gerçekleşen 3.deprem, 4.2 şiddetinde meydana geldi.