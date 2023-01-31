Az Önce Konuştum konuğu kimdir? 31 Ocak 2023 Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum bu haftanın konuğu kimdir?

TV100'ün sevilen programları arasında gelen Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a bu hafta kim konuk olacak merak edildi. Peki, Az Önce Konuştum konukları kimlerdir? 31 Ocak 2023 Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum bu haftanın konuğu kimdir? İşte detaylar...

Bu hafta Az Önce Konuştum konukları kimlerdir merak ediliyor. 31 Ocak 2023 Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum bu haftanın konuğu kimdir? Az Önce Konuştum bu haftanın konuk isimleri kimler? İşte ayrıntılar...

AZ ÖNCE KONUŞTUM NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TV100'de ekranlara geliyor.

AZ ÖNCE KONUŞTUM BU HAFTAKİ KONUKLAR KİMLER?

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu tarihçi yazar Murat Bardakçı oluyor. Program 31 Ocak Salı saat 20:00 'da başlayacak.