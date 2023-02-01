Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler nedeniyle Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? 1 Şubat kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Son dakika depremler!

Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu, yaşanan sarsıntılar ile birlikte vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, yaşanan depremleri takip etmek için AFAD ve Kandilli rasathanesi verilerinden faydalanıyor. Peki, Az önce kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü ne kadar? 1 Şubat kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Son dakika depremler!

AZ ÖNCE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afyonkarahisar'da meydana gelen 3.3 şiddetinde meydana gelen deprem, vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken sarsıntı çevre illerden hissedildi. Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin olarak birçok paylaşım gerçekleştirilirken Kandilli rasathanesi tarafından sarsıntının büyüklüğü 3.3 olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ SON DAKİKA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER SON DAKİKA