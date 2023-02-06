Az önce deprem nerede oldu? Şuan yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şuan deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre şuan yeni deprem nerede oldu? merak ediliyor. Peki, En son deprem ne zaman, nerede oldu? Az önce deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi deprem ve AFAD deprem şiddeti merak ediliyor. Az önce deprem nerede oldu? Şuan yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Az önce deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İstanbul'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu? Şuan yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? merak ediliyor. Peki Az önce deprem nerede oldu? Şuan yeni deprem nerede oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı.Bölgede artçılar yaşanırken saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu.

Afad Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.