AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya'da deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Konya'da artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Konya'da depremler devam ediyor mu? Konya'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Afad ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Konya'da artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Peki, Az önce deprem nerede oldu? Son Dakika Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU, KONYA'DA DEPREM OLDU MU?

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.47'de gerçekleşen deprem 12,8 km derinlikte gerçekleşti. Aynı bölge, depremden 6 dakika sonra bu kez de 4.3 ile sallandı.

Kandilli Rasathanesine göre Konya'nın Hadım ilçesinde saat 15.26'da büyüklüğü 2.3 olan bir deprem meydana geldi.